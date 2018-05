Open Vld wil derde sporthal in Deuzeld 29 mei 2018

Open Vld Schoten is voor de bouw van een derde sporthal in de wijk Deuzeld en tegen de bouw van windturbines in de buurt Wijtschot. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma van de liberalen. Ook dierenwelzijn en de uitbouw van een aantrekkelijk winkelcentrum met extra parkeergelegenheid staan hoog op de blauwe agenda.





Lijsttrekker (en huidig schepen) Paul Valkeniers loste enkele extra namen op zijn lijst. Hilde Schoonjans en Tore Odegarden vervolledigen de top drie. Lokaal partijvoorzitter Patrick Vermeiren gaat de lijst duwen. Ook Robin Ceusters - oprichtster van de Facebookgroep 'Ge zijt van Schoten...' - krijgt een plaats. (KDC)