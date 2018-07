Open Vld doet het met ludieke foto's 24 juli 2018

De Open Vld-afdeling van Schoten zet voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober haar kandidaten op een speciale manier in de kijker. Bij de campagnefoto's van de liberale kandidaten werden allerlei ludieke tekeningen geplaatst.





"Natuurlijk zijn de verkiezingen een serieuze zaak, maar je moet jezelf ook niet altijd té serieus nemen", zegt uittredend schepen en lijsttrekker Paul Valkeniers. "Daarom staken we de verkiezingsportretten van onze 31 kandidaten in een ludiek jasje." De tekeningen zijn ook enigszins functioneel: in één oogopslag maken ze een aantal kenmerken en/of strijdpunten van de kandidaat in kwestie duidelijk.





Een mooi voorbeeld van een 'bewerkt' portret is dat van schoenenverkoper Carmelo Arcidiacono. De man heeft de Italiaanse nationaliteit en bij zijn foto werden dan ook enkele verwijzingen naar Italië gemaakt. Zo ziet u op de achtergrond de toren van Pisa, een Venetiaans gondeliershoedje en een pizza. Arcidiacono staat straks op de derde plaats bij Open Vld.





Op de 'remake' van lijsttrekker Valkeniers' foto is het wel nog een paar weken wachten.





(KDC)