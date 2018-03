Opbouw podium Scheldeprijs start vrijdag 27 maart 2018

Vanaf vrijdag wordt er in de Schotense Churchilllaan (tussen de Kuipersstraat en de Markt) begonnen met de opbouw van het podium voor de 106de Scheldeprijs. Deze wielerklassieker wordt op woensdag 4 april gereden tussen het Nederlandse Terneuzen en Schoten. Tussen vrijdag 30 maart en vrijdag 7 april zal de Churchilllaan gedeeltelijk worden afgesloten. Op het marktplein geldt een parkeerverbod van maandag 2 april (23 uur) tot woensdag 4 april (18 uur). Op de dag van de Scheldeprijs zelf zal er op verschillende plaatsen in Schoten enige verkeershinder zijn. Het evenement zelf is best bereikbaar via de Horstebaan of Brechtsebaan (vanuit Brasschaat), via de Hoogmolenbrug-Braamstraat (vanuit Wijnegem en Deurne) en via de Eethuisstraat-Calesbergdreef (vanuit Merksem). (KDC)





