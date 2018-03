Online platform Helpper vult traditionele zorg aan 29 maart 2018

Het online serviceplatform Helpper is sinds kort ook actief in Schoten. Via de website www.helpper.be kunnen mensen die op één of andere manier hulpbehoevend zijn in contact komen met mensen uit de buurt die hulp willen bieden (tegen een kleine vergoeding).





Dat kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het boodschappen doen of het koken. Ook administratieve bijstand is mogelijk. Op enkele andere plaatsen in de Antwerpse regio was Helpper al opgestart en nu wordt dus ook in Schoten een netwerk opgebouwd. Helpper ziet zichzelf als een aanvulling op het traditionele zorgnetwerk.





Het is trouwens hoe dan ook niet de bedoeling dat 'Helppers' medische taken gaan verrichten. Dat laat men over aan gespecialiseerde professionals. (KDC)