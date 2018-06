Onderhoud antitankkanaal 30 juni 2018

De gemeente Brasschaat werkt samen met het Regionaal Landschap en de omliggende gemeenten rond het onderhoud rond het antitankkanaal. "We willen op deze manier bijdragen aan een belangrijke recreatieve verbinding voor wandelaars en fietsers rond Antwerpen", zegt Dirk de Kort, schepen van Milieu in Brasschaat. "We gaan onder meer een overeenkomst opstellen rond het onderhoud van de recreatieve paden. We hebben ondertussen de groendienst al de opdracht gegeven om overhangend groen te verwijderen." (VTT)