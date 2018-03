Ondanks bezwaren buurt geeft ook provincie groen licht voor 'Wonen aan de Vaart' 26 maart 2018

De provincie Antwerpen ziet geen graten in het geplande vastgoedproject 'Wonen aan de vaart' in Schoten. Buurtbewoners waren naar de provincie gestapt om de verkavelingsaanvraag aan te vechten die eerder door het Schotense schepencollege werd afgeleverd. Maar de omwonenden hebben ook op een hoger niveau hun slag niet thuis gehaald.





Projectontwikkelaar Mevacom werkt al sinds 2015 aan 'Wonen aan de Vaart', een bouwproject met in totaal 225 wooneenheden tussen de Fluitbergstraat, de Kruispadstraat, de Van Cauwenberghslei en het kanaal Dessel-Schoten. Het project is omstreden omdat heel wat mensen uit de omgeving het te grootschalig vinden en extra verkeersdrukte vrezen. Tijdens het verplichte openbare onderzoek werden er zo'n dertig bezwaarschriften ingediend. Nadat die bezwaren eerder op gemeentelijk niveau van tafel werden geveegd, gebeurde dat nu op provinciaal niveau. Het Schotense gemeentebestuur is tevreden, want het ziet een meerwaarde in het project. "Dankzij deze plannen behouden we de mogelijkheid voor jonge gezinnen om in het centrum van Schoten te wonen. Verder wordt hier een start gemaakt met wonen langs de waterkant, wat een troef is voor onze gemeente", verklaarde schepen van Ruimtelijke Ordening Erik Block (CD&V) eerder.





Verschillende buren zijn minder blij met de beslissing van de provincie. De betrokkenen beraden zich nu over eventuele verdere stappen. Er is nog een ultieme beroepsprocedure mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (KDC)