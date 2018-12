Oeps... poortgebouw is net iets te laag (of bestelwagen te hoog) Toon Verheijen

12 december 2018

Een bestelwagen van een koerierdienst heeft zich woensdagnamiddag vastgereden op de markt in Schoten. De bestuurder was met zijn bestelwagen onder het poortgebouw gereden op de Markt, maar schatte duidelijk de hoogte van zijn voertuig niet goed in of had de waarschuwing niet gezien dat de maximum hoogte 2,80 meter is. Er werd geprobeerd om de banden plat te laten, maar ook dat leek niet meteen te helpen. Daarna werden er spanbanden rond de laadcabine gebonden en werd er achteraan in de laadruimte een extra gewicht gelegd en toen lukte het wel.

Op de facebookpagina ‘Ge zij van Schoten als...’ wordt er nogal lacherig op gereageerd.