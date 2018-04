OCMW mag gratis vakantiekampen uitdelen 13 april 2018

De vzw Idee Kids schonk gisteren in 25 Vlaamse gemeentes 20 gratis vakantiekampen weg aan kinderen uit kansarme gezinnen. Schoten was één van de geselecteerde gemeentes. Via het lokale OCMW zullen de bonnen later worden bedeeld aan kinderen die ze goed kunnen gebruiken.





"Mooie geste"

Idee Kids organiseert al sinds 1995 vakantiekampen voor kinderen van drie tot twaalf jaar. De organisatie besloot nu ook iets te doen voor kinderen van wie de ouders het financieel niet breed hebben en bijgevolg geen kamp kunnen betalen. Over heel Vlaanderen werden er gisteren vijfhonderd gratis kampen weggegeven. Schoten was één van de gemeentes die 'in de prijzen viel'. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta (CD&V) namen de geschenken in ontvangst aan de Schotense basisschool Bloemendaal. Daar is dezer dagen een kamp bezig.





"Dit is een mooie geste van Idee Kids", laat Katrijn Van Osta verstaan. "De sociale dienst van het OCMW gaat nu bekijken welke kinderen in aanmerking komen voor de bonnen. Wij hebben binnen de gemeente al een eigen kinderarmoedefonds, dat onder andere moet helpen vermijden dat kinderen om financiële redenen worden uitgesloten van sociale activiteiten. Het cadeau van Idee Kids vormt een mooie surplus. Spijtig genoeg ligt de kinderarmoede binnen Schoten nog vrij hoog, dus soortgelijke initiatieven juichen we absoluut toe."