Nummer twee VB gelinkt aan Schild & Vrienden 07 september 2018

02u48 0 Schoten De heisa omtrent Schild & Vrienden kent een uitloper in Schoten. Lieselotte Decroix, op 14 oktober nummer twee op de Schotense lijst van Vlaams Belang, wordt gelinkt aan de xenofobe organisatie. "Ik ging enkel een keer met hen bloed geven", reageert Decroix, die het vertrouwen van de partij behoudt.

Het was een weinig fraai beeld dat Pano eerder deze week schetste van Schild & Vrienden. In de reportage van onderzoeksjournalist Tim Verheyden kwam Schild & Vrienden naar voren als een oerconservatieve organisatie, waarvan verschillende aanhangers racistische praat verkopen via Facebook en in een privé-chatbox. Nieuwssite Apache kon gisteren dan een lijst bemachtigen met 'leden' van Schild & Vrienden en bracht die naar buiten. Ook de naam van Lieselotte Decroix kwam daar op voor.





Tom Van Grieken, nationaal voorzitter van Vlaams Belang en lijsttrekker in Schoten - reageerde verrast toen hij werd ingelicht over de link die Apache legde tussen Lieselotte Decroix en Schild & Vrienden. Hij deed daarop navraag bij zijn poulain.





"Volgens Lieselotte is ze één keer bloed gaan geven met mensen van Schild & Vrienden", aldus Van Grieken. "Ze deed dit omdat ze dat een mooi initiatief vond. Verder ontkent ze met klem dat ze lid zou zijn van die beweging. Overigens bestaan er blijkbaar zelfs geen lidkaarten. Lieselotte benadrukt dat ze nooit ongepaste commentaren postte op internet. Ik geloof haar en voor mij is de kous dan ook af. Vlaams Belang behoudt het vertrouwen in Lieselotte en zij behoudt haar plaats op onze lijst."





Decroix zelf verkoos niet te reageren via de media. De psychologiestudente zit blijkbaar midden in haar tweede zittijd en wou zich nu "volop concentreren op haar studies". (KDC)