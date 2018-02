Nonnen betalen nieuwe klassen uit eigen zak VITA ET PAX-COLLEGE HEEFT NA VAKANTIE EXTRA VLEUGEL KRISTOF DE CNODDER

14 februari 2018

02u38 0 Schoten Als de leerlingen van het Vita et Pax-college in Schoten na de krokusvakantie de lessen hervatten, beschikken ze over enkele nagelnieuwe leslokalen. De school liet een extra vleugel optrekken waarin onder andere een fysica- en een chemieklas werden ondergebracht. Opmerkelijk: de benedictinessen van Regina Pacis, de inrichtende macht van de school, betaalden alles zelf, zonder subsidies.

Vlak voor de krokusvakantie mochten de leerlingen van het Vita et Pax-college aan de Victor Frislei al eens even een kijkje nemen in het nieuwe gebouw dat de school in het afgelopen jaar heeft laten neerpoten. Na de vakantie zal er ook voor het eerst worden les gegeven in de nieuwbouw. Vorige week waren de bestelde 'smartboards' nog niet geleverd, maar dat zou eerstdaags in orde moeten zijn.





Op 'mensenmaat'

"Voor onze school is dit een belangrijke stap voorwaarts", zegt communicatieverantwoordelijke Saskia Meir van Vita et Pax. "Het is niet zozeer uit plaatsgebrek dat we bijbouwden, maar meer in het kader van een modernisering. Het is zelfs niet eens onze bedoeling om in de toekomst spectaculair te groeien. Met 384 leerlingen zijn we een school op 'mensenmaat' en dat willen we absoluut blijven. Een persoonlijke benadering is erg belangrijk voor ons."





De extra vleugel telt vier lokalen, die vooral praktijkgericht zijn. "Beneden is er een fysicalokaal en boven een chemielokaal. Verder zijn er nog twee polyvalente ruimtes", vertelt Saskia Meir. "Het is niet toevallig dat we hebben geïnvesteerd in wetenschapslokalen. Sinds vorig schooljaar bieden we ook een richting wetenschappen-wiskunde aan. Dan kan je natuurlijk maar best zorgen dat je infrastructuur up-to-date is."





Geen cent subsidie

Wat misschien nog het meest opvallend is aan de hele verbouwing is dat ze zonder enige vorm van subsidiëring is gebeurd. De benedictinessen van Regina Pacis - die de school tijdens de Tweede Wereldoorlog stichtten en nog steeds de inrichtende macht vormen - financierden alles zelf. De exacte kostprijs wil men bij Vita et Pax niet bekend maken, maar het is duidelijk dat je gauw aan een paar honderdduizend euro zit.





Dankbaar

"Wachten op subsidies kan in het onderwijs jaren duren en dus vonden de zusters het meer aangewezen om de bouwwerken op eigen houtje te doen", legt Saskia Meir uit. "De kloosterorde verkocht twee huizen en een bouwgrond die ze nog bezat om alles te realiseren. Daar zijn wij hen natuurlijk erg dankbaar voor. Binnen de orde zijn er trouwens nog een paar heel kwieke





zusters, die de werken nauwgezet mee opvolgden en wekelijks present tekenden voor de werfvergaderingen met de aannemer." Tot slot nog dit: de nieuwe blok werd tegen de bestaande infrastructuur gebouwd. Daardoor is de school voortaan ook beter zichtbaar van op straat.