Nieuwe winkel trakteert eerste 50 klanten op gratis schoenen 22 augustus 2018

Zaterdag opent schoenwinkel vanHaren een filiaal aan de Bredabaan in Schoten. Het is de elfde vestiging in ons land voor de Nederlandse keten, na Turnhout de tweede in de provincie Antwerpen. In Schoten zullen ruim 15.000 paar schoenen worden uitgestald in een 445 vierkante meter grote winkelruimte. Op de openingsdag trakteert vanHaren de eerste vijftig klanten op een paar gratis schoenen, ter waarde van 29,90 euro. Voor de andere klanten zijn er openingskortingen. De nieuwe winkel zwaait om 10 uur zijn deuren open. (KDC)