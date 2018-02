Nieuwe uitbater café De Gilde 24 februari 2018

Werner Bogaerts wordt de nieuwe uitbater van café De Gilde op de markt in Schoten. De gemeente - die eigenaar is van het gebouw - stelde Bogaerts aan als concessionaris. Hij volgt vanaf maart Patrick Pombreu op, die op Tenerife een bed and breakfast gaat uitbaten. De nieuwe concessie is beperkt in de tijd. Van zodra er verbouwingen gebeuren aan het pand - in principe in 2019 - vervalt de overeenkomst. (KDC)