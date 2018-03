Nieuwe kinderopvang start in april 22 maart 2018

02u43 0

In de loop van april gaat in de Schotense Heikantstraat een nieuwe kinderopvang open die plaats zal bieden aan 18 kinderen. Twee onthaalmoeders gaan er op zelfstandige basis aan de slag, weliswaar met praktische ondersteuning van het Schotense OCMW. "We willen extra kinderopvang in onze gemeente helpen faciliteren, want daar is en blijft nood aan", zegt OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta (CD&V). In het huurpand in de Heikantstraat was vroeger al een kinderopvang gevestigd, maar alles wordt nu eerst gerenoveerd. Reservaties dienen te gebeuren via het OCMW. (KDC)