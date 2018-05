Nieuwe inwoners die inburgeringscursus volgen gehuldigd 30 mei 2018

Het gemeentebestuur van Schoten heeft een aantal buitenlandse inwoners in de bloemetjes gezet die in het afgelopen jaar met succes een inburgeringscursus hebben gevolgd. In 2017 volgden zowat dertig Schotenaars deze lessen, waarbij ze onder andere Nederlands leerden. Een tiental nieuwkomers kwam opdagen tijdens de officiële apotheose. Zij werden getrakteerd op een hapje en een drankje en een Schotense 'goodiebag'.





(KDC)