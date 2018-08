Nieuwe horecazaak wil verrassen met hartige wafels 01 september 2018

02u41 0 Schoten Op zaterdag 8 september opent in de Schotense Gelmelenstraat de nieuwe lunch- en dessertbar Salt 'n Sugar. De uit Sint-Job afkomstige uitbaters Bodhi Goolaerts (25) en Eva Constant (22) willen hun klanten verrassen met zoete én hartige wafels.

Bodhi Goolaerts en Eva Constant leggen momenteel de laatste hand aan de verbouwingen voor hun nieuwe horecazaak Salt 'n Sugar. "Vroeger was hier een brasserie en daarvoor een bloemenwinkel. Sinds een tijdje was het pand vrij en nu willen wij hier onze droom waarmaken", zegt Bodhi, die van opleiding patissier is en voordien ervaring opdeed in restaurants in Schoten en Kontich. "De voorbije weken hebben we het gebouw met eigen handen ingericht naar onze zin. De zaak - met uitstekende ligging, vlak bij de markt - oogt nu wat frisser en ruimer."





In Salt 'n Sugar zullen zelf gedraaid ijs én wafels centraal staan.





Bladerdeeg

"Zoete wafels kent iedereen, maar wij gaan ook hartige wafels, gemaakt van bladerdeeg en met allerhande beleg, introduceren", verklapt Bodhi. "We willen iets doen wat niet iedereen al doet." De nieuwe zaak zal zes dagen op zeven open zijn (dinsdag wordt de sluitingsdag) van 10 tot 18 uur. 's Avonds blijft Salt 'n Sugar gesloten, tenzij bij bepaalde evenementen. "Na enkele jaren in de horeca wou ik nu wel eens wat regelmatiger uren", besluit Bodhi Goolaerts. (KDC)