Nieuwe Easy Fit in vroegere Eldi

Wie sportieve voornemens heeft gemaakt voor 2018 kan vanaf vandaag al meteen terecht in de Venstraat in Schoten. Daar opent immers een nieuw filiaal van de Easy Fit fitness keten. Het fitnesscentrum komt op de plaats waar vroeger elektrozaak Eldi was gevestigd. "We zijn ongeveer een maand bezig geweest met de herinrichting van het pand", vertelt Kenny Mostaert van Easy Fit. "Dat we juist open gaan in de periode van de goede voornemens is mooi meegenomen, maar het is niet zo dat we daar speciaal naartoe hebben gewerkt (lacht)." Bij Easy Fit Schoten staan steeds drie deskundige trainers paraat om de sporters te begeleiden en aan te moedigen. Het bijzondere is dat er wordt gewerkt met fitnessprogramma's op maat, die in sessies van zowat 35 minuten worden gegoten. Easy Fit had in de regio al vestigingen in Zandhoven, Ranst, Schilde en Merksem. "Met Schoten vullen we nu een 'blinde vlek' op", besluit Kenny Mostaert.