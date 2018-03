Nieuwe cafébaas Werner start met goesting in De Gilde 15 maart 2018

02u33 0 Schoten Sinds deze week heeft café De Gilde, aan het Schotense marktplein, een nieuwe uitbater. Geboren en getogen Schotenaar Werner Bogaerts (55) tapt voortaan de pintjes in de bekende volkskroeg.

Bogaerts werd zopas aangesteld door het gemeentebestuur, want De Gilde is eigendom van de gemeente. "Ik hielp in het verleden soms als vrijwilliger in de kantine van een tennisclub, maar ik heb vooral ervaring aan de andere kant van de toog", lacht Bogaerts. "Nu goed, het belangrijkste is dat ik er met heel veel drive aan begin. Tot voor kort werkte ik in de haven van Antwerpen, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging en heb er veel zin."





Tot zomer

De nieuwe gerant neemt wel een risicootje, want voorlopig heeft hij slechts een concessie tot deze zomer. "In principe worden de marktgebouwen - waar De Gilde deel van uitmaakt - dan gerenoveerd. Al verwacht ik dat die timing wat zal worden opgeschoven. Wat er na de verbouwingen gebeurt zien we dan wel meer. Misschien zit er later wel een verlenging van de overeenkomst in." (KDC)