Nieuw wegdek in wijk De Zeurt 05 april 2018

Het gemeentebestuur van Schoten gaat 465.000 euro investeren in de heraanleg van enkele straten in de wijk De Zeurt. In de Reigersdreef, Ooievaarsdreef en Fazantendreef wordt het huidige betonnen wegdek vervangen voor asfalt. "De betonplaten zijn in heel slechte staat", vertelt schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA). "Ter vervanging kiezen we voor asfalt omdat dit minder lang moet uitharden en makkelijker te onderhouden is." Ook het kruispunt waar hoger genoemde straten samen komen, wordt aangepakt. Het punt wordt verhoogd, om de snelheid van het verkeer af te remmen. Wellicht zullen de werken in de tweede helft van dit jaar worden uitgevoerd. (KDC)