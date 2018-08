Nieuw asfalt in zes straten 03 augustus 2018

Enkele straten in de buurt Koningshof/Schotenhof krijgen volgende week een nieuwe asfaltlaag. Het gaat over de Hazendreef, Kunstlei, Sint-Maria-Ten-Boslei, Groenendaallei, Ruusbroecklei en Spreeuwenlei. De asfalteringswerken beginnen op dinsdag 7 augustus en duren in totaal vier werkdagen. In principe zal de verkeershinder eerder beperkt blijven. (KDC)