Na 14 jaar plannen en bouwen: jeugdzorg Juno eindelijk verhuisd Kristof De Cnodder

26 november 2018

13u27 0

Na veertien jaar plannen, procedures doorlopen en bouwen nam jeugdzorginstelling Juno Emmaüs in Schoten zopas een nieuw gebouw in gebruik. De vroegere – uit 1922 stammende - vleugel wordt weldra gesloopt. “Ik loop op wolkjes, want op alle vlakken gaan we er op vooruit”, glundert Bart Frans van de overkoepelende Emmaüs groep.

Juno Emmaüs, gelegen aan de Botermelkbaan, is een opvangtehuis voor kinderen en jongeren die uit een moeilijke thuissituatie komen. Vaak verblijven de kinderen in kwestie meerdere jaren in de zorginstelling. Sinds kort beschikken de 59 residenten (tussen 3 en 20 jaar oud) over een gloednieuw gebouw waar ze onder begeleiding kunnen slapen, eten en samenleven.

“We zijn heel blij dat we onlangs konden verhuizen”, zegt Bart Frans, technisch en facilitair directeur van Emmaüs. “Ons vorige gebouw had zeker een bepaalde charme, maar het was intussen bijna honderd jaar oud en had zijn tijd gehad. Ook naar energienormen toe was het niet meer up-to-date. Zo betaalden we ons in de winter blauw aan verwarming, want de stookinstallatie was niet goed meer en de vleugel had enkel glas. Voor het comfort van onze kinderen was het nodig dat we een nieuwe blok bouwden.”

Die nieuwbouw werd ingeplant op een ander deel van het 11 500 vierkante meter grote Juno domein en is inmiddels dus in gebruik, maar daar ging wel een lange aanloop aan vooraf. “Al in 2004 werden de eerste voorbereidende stappen gezet”, herinnert Bart Frans zich. “De gangbare procedures qua financiering en vergunningen hadden hun tijd nodig. En op een gegeven moment lag een buurvrouw ook nog eens dwars. Gelukkig konden we toch alle hordes nemen en zijn we nu zo ver dat iedereen verhuisd is.”

Het spreekt voor zich dat men bij Juno dolgelukkig is met de nieuwe infrastructuur. “Het was een totale investering van 3,6 miljoen euro - waarvan 2,3 miljoen werd gesubsidieerd door de Vlaamse overheid – maar dat geld is goed besteed”, benadrukt Bart Frans. “Ik loop de laatste weken op wolkjes. Onze jongeren strooiden al met complimentjes over de mooie kamers en gemeenschappelijke ruimtes. Het is belangrijk dat iedereen zich hier thuis voelt, want wie bij ons terecht komt heeft daar absoluut nood aan.”

Tegelijk blijven er nog enkele kleine werkpuntjes over. “De wifi-ontvangst in het gebouw is bijvoorbeeld niet overal top en dat is duidelijk een bekommernis bij de jeugd”, lacht Bart Frans. “Maar dat wordt snel genoeg opgelost. Binnen is er hier en daar nog wat extra afwerking nodig. En in de omgeving van de nieuwe vleugel wordt alles heraangelegd.”

Daarvoor moet eerst wel het oude gebouw worden gesloopt. “Tegen eind januari zou dat plat moeten liggen”, besluit Bart Frans. “Nadien willen we onder andere een sportveldje en een kleine speeltuin inrichten. Onze bewoners kregen inspraak in die plannen. De financiering van de buitenaanleg wordt niet gesubsidieerd, dus alle sponsoring is welkom. Gelukkig zijn er enkele serviceclubs en andere sympathisanten waar we op kunnen terugvallen om dat soort projecten te helpen financieren.”