Na 136 jaar verdwijnt oudste Belgische wielerclub uit peloton Royal Antwerp Bicycle Club stopt met competitie door gebrek aan sponsors

19 december 2018

16u12 4 Schoten Royal Antwerp Bicycle Club, het stamnummer 1 uit de wielrennerij, zal na 136 jaar uit het competitieve peloton verdwijnen. Het sportieve gedeelte gaat wel verder als organiserende club.

De Royal Antwerp Bicycle Club, opgericht in 1882, zal verdwijnen uit het competitieve wielrennen. “Na een zoektocht van meer dan twee jaar naar de broodnodige sponsoring/investeerders dienen wij in navolging van enkele andere roemrijke clubs uit en rond het Antwerpse de handdoek in de ring te gooien als competitieve club”, zegt Patrick Schollaert, voorzitter van de raad van bestuur.

De laatste twee jaar werd de club vooral in stand gehouden door privépersonen, wat volgens de club niet meer haalbaar is. “De raad van bestuur dacht in september 2018 nog enkele mooie vooruitzichten te hebben naar een redding in 2019 toe. Dit blijkt echter een foute inschatting geweest te zijn.”

Veel hoop

De club heeft de drastische beslissing niet meteen genomen en werkte de laatste maanden zelfs aan een nieuw concept voor RABC. “De nadruk zou meer en meer liggen op community- en netwerking en minder op de traditionele publiciteitssponsoring. Maar gezien de beperkte financiële middelen hebben wij dit spijtig genoeg niet meer kunnen realiseren.” Het nodige startkapitaal van 25.000 euro kon de club niet bijeen krijgen voor het seizoen 2019, om te kunnen starten. “Het Antwerpse/Vlaamse bedrijfsleven toont volgens ons te weinig interesse om in opleidingsteams zoals de onze te investeren.” De club benadrukt dat ze niet alle bedrijven over dezelfde kam scheren. “Er zijn nog wel degelijk bedrijven die investeren in het jeugdwielrennen.”

Tot 19 december hoopte de club nog op een positief bericht. “Enkele bedrijven hebben ons tevens aan het lijntje gehouden, waardoor wij financiële risico’s hebben genomen eind 2017 om het seizoen 2018 aan te vangen.” Indien dit laatste echter niet gebeurd was, had de club eerder een noodsignaal kunnen uitsturen.

Kampioenen

De laatste 15 jaar heeft de club zich vooral beziggehouden met het opleiden van jonge renners. “Wij hoopten als club een doorstroming te kunnen realiseren voor de renners van traditionele clubs die zich terugplooiden op jeugdwerking naar mogelijke (prof) continentale teams.” In 1957 telde RABC met Rik Van Steenbergen, Louis Proost en Paul De Paepe liefst drie wereldkampioenen in haar rangen.

Het stamnummer 1 zal ook niet volledig van de kaart verdwijnen. “Het stamnummer 1 zal in de actieve competitie wel verder blijven leven als een organiserende club, onder andere via de organisatie van de Antwerpse Havenpijl UCI 1.2.

RABC wil vooral de begeleiding bedanken en hopen dat de renners nog onderdak vinden bij andere (opleidings)wielerploegen.