Munitiedepot krijgt vergunning

Wapenhandel H&O Arms in de Schotense Boekenborglei heeft van de provincie een vergunning gekregen om een munitieopslagplaats te bouwen en er maximaal veertig kilogram kogels op te slaan. Buurtbewoners dienden zowat een jaar geleden 170 bezwaarschriften in tegen die plannen en ook het Schotense schepencollege was tegen, maar de bestendige deputatie legt dit naast zich neer. De provincie schreef wel voor dat het munitiedepot een stevige toegangsdeur moet hebben. H&O is gevestigd in een voormalige apotheek. De winkel - die door twee wapenliefhebbers wordt gerund en beperkte openingsuren heeft - focust zich vooral op historische wapens. (KDC)