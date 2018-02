Morgen vergadering over ontslagen Carrefour 08 februari 2018

In de Carrefour-vestiging in Schoten staat morgen een personeelsvergadering op het programma om de geplande reorganisatie binnen de supermarktketen verder te bespreken. Gisteren was er een ondernemingsraad op de hoofdzetel van Carrefour. Morgen brengen de vakbonden daarover uitvoerig verslag uit aan het Schotense personeel. Dan moet blijken in hoeverre het personeel te vinden is voor acties tegen de eerder aangekondigde ontslagen. In Schoten zouden 13 van de ongeveer 220 medewerkers moeten afvloeien. Over de manier waarop dat gaat gebeuren, hebben de mensen op de werkvloer tot nu toe geen duidelijkheid gekregen.