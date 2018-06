Monument Arthur Verhoeven in ere hersteld 11 juni 2018

02u40 0 Schoten Het monument ter nagedachtenis van componist Arthur Verhoeven in het Schotense gemeentepark kreeg een grondige opknapbeurt. Dit jaar is het trouwens exact zestig jaar geleden dat de man overleed.

Arthur Verhoeven werd in 1889 geboren in Zandhoven, maar hij belandde in 1911 in Schoten, waar hij koster-organist kon worden. Verhoeven maakte daar naam als muzikant en toondichter. Tien jaar na zijn dood in 1958 richtte toeristenbond VTB een monument op om Verhoeven te herdenken. "Dat was de laatste jaren in geen al te beste staat meer. We zijn dan ook blij dat de gemeente het onlangs liet restaureren", sprak Arthurs kleinzoon Koenraad Verhoeven afgelopen weekend tijdens de plechtige inhuldiging.





Koenraad Verhoeven heeft geen herinneringen aan zijn grootvader, want die stierf al toen zijn kleinzoon pas één jaar oud was. "Pas de laatste jaren ben ik me echt gaan verdiepen in zijn werk. Recent vond ik bij een oom nog een belangrijk stuk archief terug", aldus Koenraad.





"En eerlijk gezegd vind ik mijn grootvaders composities best goed. Op zich ben ik niet zo'n fan van de romantische stroming waartoe hij behoorde, maar hij heeft echt wel mooie stukken gemaakt. Of ik zelf dat muzikale talent van hem heb geërfd? Jammer genoeg totaal niet (lacht)."





(KDC)