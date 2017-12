Miniatuur kerstdorp op het water 02u42 0 Benoit De Freine Eric Notterdaeme en Bianca Westerlinck bij hun kerstdorp.

Al elf jaar zijn Eric Notterdaeme en Bianca Westerlinck bezig met de uitbreiding van hun miniatuur kerstdorp. De collectie wordt elk jaar in november vanonder het bed gehaald om tot februari het interieur van hun woonboot in Schoten te bepalen. "We zijn al jaren fan van kerst", legt Eric uit. "Elf jaar geleden kochten we onze eerste miniatuur kersthuisjes op een kerstmarkt in Duitsland. Elk jaar kochten we meer gebouwen en poppetjes bij en ondertussen hebben we een collectie om heel onze woonboot mee te bezetten." Het magische kerstdorp van Eric en Bianca is tot in de kleinste details afgewerkt met een skipiste en rijdend treintje. "Het is niet de bedoeling om ons kerstdorp publiek te vertonen", gaat Eric verder. "Maar vrienden, familie en kennissen uit de scheepvaartwereld komen elk jaar wel eens een kijkje nemen. Moesten er zoals vorig jaar toch vreemden voor de deur staan die benieuwd zijn, laten we ze vast wel binnen", lacht Eric. (BSB)





Benoit De Freine Het dorp is tot in de kleinste details uitgewerkt (foto boven) en heeft een eigen miniatuur skipiste (foto rechts).

Benoit De Freine