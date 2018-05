Minderjarige opgepakt voor bedreigen bestuurster 01 juni 2018

De politie van Schoten heeft een minderjarige opgepakt die een autobestuurster had bedreigd met een wapen.





De 26-jarige vrouw stopte op 25 mei om 23 uur 's avonds aan het rode verkeerslicht op het kruispunt van de Deuzeldlaan en de Kruiningenstraat. Een verdachte, gekleed in een groene trui en een bivakmuts, richtte een vuurwapen op het slachtoffer. De vrouw kon ontkomen met haar voertuig en belde naar de politie. Op zondag 27 mei kwam er schot in de zaak toen de inspecteurs een weggelopen minderjarige konden vatten. De inspecteurs konden de minderjarige linken aan de bedreigingen toen ze vaststelden dat de jongere in het bezit was van een groene sweater en bivakmuts. (VTT)