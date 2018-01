Milieuambtenaar al dertig jaar actief 26 januari 2018

De milieuraad van Schoten zette onlangs milieuambtenaar Dirk Vercammen in de bloemetjes naar aanleiding van zijn dertig jaar dienst bij de gemeente. Overigens had de milieuraad zelf ook iets te vieren, want dit adviesorgaan mocht eveneens dertig kaarsjes uitblazen. Voor de gelegenheid kwamen de Schotense milieuschepenen uit de voorbije drie decennia langs. Op de foto ziet u van links naar rechts Gerd Adriaensen (voorzitter gemeenteraad), Peter Pauwels (ex-schepen), Willem Manteleers (ex-voorzitter milieuraad), Dirk Vercammen, Erik Gintelenberg (ex-voorzitter milieuraad), Monique Van Den Bogaert (ex-schepen), Paul Staes (voorzitter milieuraad) en Erik Block (huidig schepen).





(KDC)