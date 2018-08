Meteen stormloop bij De Kaaspoort 14 augustus 2018

In de Paalstraat in Schoten ging afgelopen weekend kaashandel De Kaaspoort open. Tot voor kort was De Kaaspoort gevestigd in Merksem, maar nu is de winkel dus verhuisd.





"In Schoten was het meten een overrompeling", glundert grote baas Daniël Thirion. "Veel van onze vaste klanten vonden al de weg naar de Paalstraat en we zagen ook heel wat nieuwe gezichten. In Schoten zijn we beter bereikbaar en beschikt ons cliënteel over meer parkeergelegenheid, wat in Merksem een groot probleem was. We hebben nu ook een eigen pand, terwijl we vroeger huurden. Niets dan voordelen dus, al hebben we de huidige winkel gedurende vier maanden wel flink moeten verbouwen. De renovatie was hard werken, maar het resultaat mag gezien worden."





(KDC)