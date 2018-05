Mensenzorg schenkt cheques aan goede doelen 18 mei 2018

De vzw Mensenzorg reikte onlangs twee cheques van 1.250 euro uit aan twee goede doelen in Schoten. Mensenzorg haalt oude kleding op en verkoopt die in een eigen sociaal verkoopscentrum in Borgerhout. Een deel van de opbrengst heeft Mensenzorg nu weggeschonken aan de vzw Feestvarken en aan het buddyproject van het OCMW. Feestvarken stelt cadeaupakketten samen voor jarige kinderen uit kansarme gezinnen. Het buddyproject omkadert vrijwilligers die erkende asielzoekers op allerlei manieren helpen. Het Schotense schepencollege mocht de goede doelen voordragen.





(KDC)