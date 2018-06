Manna-sauzen genomineerd voor Vlaamse exportprijs 16 juni 2018

Sauzenproducent Manna - met kantoren en magazijn in Wijnegem en productie-eenheid in Schoten - is genomineerd voor de 'Leeuw van de Export'. Dat is een prijs van de Vlaamse overheid voor ondernemingen die het goed doen op de exportmarkt. Manna verdiende zijn nominatie omdat de uitvoer naar het buitenland de jongste jaren spectaculair is gestegen. "In het buitenland draaien we tegenwoordig een jaarlijkse omzet van twintig miljoen euro", vertelt commercieel directeur Hans Van de Venster. "Dat vertegenwoordigt meer dan de helft van onze totale omzet. Ter vergelijking: acht jaar geleden was de export slechts goed voor vijf procent."





Manna heeft nu in ongeveer zestig landen een voet aan de grond en blijft verder buitenlandse markten verkennen. In de nabije toekomst wil het bedrijf meer en meer gaan inzetten op het verre oosten en Zuid-Amerika. Het zijn vooral de koude sauzen - en in het bijzonder mayonaise - die het goed doen over de landsgrenzen. Manna stelt ongeveer 110 mensen tewerk. (KDC)