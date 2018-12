Manna koopt gebouw van buren: Schotense verankering verzekerd Kristof De Cnodder

30 december 2018

De firma Manna Sauzen kocht zopas een bedrijfsgebouw aan nabij de huidige productiesite in Schoten. De verwachting is dat Manna op middellange termijn zal uitbreiden en dat kan nu dus vlakbij de bestaande infrastructuur.

Het Schotense familiebedrijf Manna – dat allerhande koude en warme sauzen produceert – was al langer aan het uitkijken naar bijkomende ruimte. Manna groeide de laatste jaren spectaculair, onder andere door een boomende export, en dus houdt men er rekening mee dat men in de toekomst meer plaats zal nodig hebben om de activiteiten te ontplooien. Die plaats vond men nu vlak bij het bestaande fabrieksgebouw.

“Recent botsten we op een opportuniteit. We konden een naburig bedrijfsgebouw aankopen en dat hebben we ook gedaan”, zegt commercieel directeur Hans Van de Venster van Manna. “Onze CEO Sylvie Van den Broeck speelde kort op de bal, want we moesten binnen de 24 uur beslissen. Hoewel het om een aanzienlijke investering gaat, vonden we dat we deze buitenkans niet mochten laten liggen. Het was een unieke gelegenheid om ons verder te verankeren in Schoten, waar Manna destijds werd opgericht.”

De 2600 vierkante meter grote bedrijfshal die Manna overnam zal wel nog niet meteen in gebruik worden genomen. “In het eerste jaar verwacht ik niet dat we de bijkomende plaats al gaan nodig hebben, maar nadien gaat het pand ongetwijfeld van pas komen”, besluit Hans Van de Venster. Bij Manna werken nu 117 personeelsleden. De firma heeft ook nog een logistiek centrum in Wijnegem. Dat blijft behouden.