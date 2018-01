Management brandweer verhuist 02u39 0

Het management van de brandweerzone Rand verhuist binnenkort van Schoten naar Brasschaat. De top van het eengemaakte korps huist nu nog in de brandweerkazerne van Schoten, maar daar is stilaan plaatsgebrek. Daarom wordt het hoofdkwartier overgebracht naar Brasschaat, waar kantoorruimte zal worden gehuurd in bedrijvenpark Campus Coppens. De verhuis naar Brasschaat is weliswaar slechts een tijdelijke oplossing. Op termijn is het de bedoeling om het beleidsteam van de brandweerzone onder te brengen in een nieuw te bouwen pand. Later dit jaar wordt normaal beslist waar deze uitvalsbasis exact moet komen. Brandweerzone Rand is in 2015 ontstaan uit een fusie van zestien korpsen in de rand rond Antwerpen. De vroegere kazernes werden behouden, maar ze worden sinds drie jaar dus centraal aangestuurd. (KDC)