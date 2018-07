Maken coaches scholen opnieuw cool? 1 OP 3 JONGERE MAAKT MIDDELBAAR NIET AF GEMEENTE GRIJPT IN KRISTOF DE CNODDER

05 juli 2018

02u49 0 Schoten Uit recent onderzoek blijkt dat in de Schotense middelbare scholen maar liefst één leerling op drie het secundair onderwijs niet afmaakt. Straffe cijfers, waar men in de parkgemeente iets wil aan doen. Vanaf september worden er in drie scholen jongerencoaches ingezet die de tieners binnen de klaslokalen helpen houden.

34,36 procent van de leerlingen in de Schotense middelbare scholen doet niet zijn hele rit uit. Sommigen laten hun zevende jaar voor wat het is, anderen geven er nog vroeger de brui aan. Opzienbarende cijfers, die enige uitleg verdienen.





"De Schotense cijfers liggen boven het Vlaamse gemiddelde", vertelt Eva Mangelschots, algemeen directeur van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) in Antwerpen. "De statistieken benaderen die van de stad Antwerpen." Een deel van de Antwerpse problematiek werd de voorbije jaren geëxporteerd naar randgemeente Schoten, omdat er in Schoten ook veel leerlingen zitten uit de stad. In Antwerpen leven meer gezinnen in kansarmoede en dat blijkt rechtstreeks in verband te staan met het beëindigen van de schoolcarrière.





Om het probleem aan te pakken, sloegen het Schotense gemeentebestuur, het CAW en drie plaatselijke scholen de handen in elkaar. Het gaat om het Sint-Jozefinstituut, het Sint-Cordula Instituut en het Schotense Atheneum, drie onderwijsinstellingen die technisch en beroepsonderwijs aanbieden.





Ook uitval in ASO-net

"In het TSO en BSO is de schooluitval nu eenmaal groter, daarom starten we met een proefproject in de drie genoemde scholen", zegt schepen van Gelijke Kansen Iefke Hendrickx (N-VA). "Later kan dat eventueel worden uitgebreid naar het ASO-net. Want vergis u niet: ook daar is er schooluitval."





Concreet zullen er vanaf volgend schooljaar twee jongerencoaches rondopen in Sint-Jozef, Sint-Cordula en het Atheneum. Het CAW stelt de coaches aan, maar de gemeente zal hen betalen. "Bedoeling is dat zij de vinger aan de pols houden bij de scholieren", legt Eva Mangelschots van CAW uit. "Bepaalde problemen - waar leerlingen misschien niet zo snel mee naar hun leerkrachten of directie stappen - hopen we op die manier snel te detecteren en op te lossen. We willen de jongeren ook weerbaarheidstraining geven tegen eventuele pesterijen. Het gaat om een aanvulling van het al aanwezige zorgaanbod. In Antwerpen bestaat dit systeem al enkele jaren en daar slaat het aan."





De jongerencoaches dienen te beantwoorden aan een specifiek profiel. "De coaches moeten een zorgachtergrond hebben en moeten dicht bij de leefwereld van de jeugd staan. Ze moeten immers makkelijk aanspreekbaar zijn", besluiten de initiatiefnemers. De twee coaches zullen zich begin september voorstellen en dan pendelen tussen de drie scholen.