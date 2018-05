Luc Caals zingt WK-lied 19 mei 2018

02u27 0

Zanger/entertainer Luc Caals uit Schoten heeft zowaar een WK-lied uit. De song 'Hé, feest je mee' werd geschreven door een andere Schotenaar - Toon Daems - en moet straks onze Rode Duivels naar ongekende hoogten stuwen in Rusland. "Om juridische redenen mag ik de beschermde merknaam van onze nationale ploeg niet gebruiken in mijn lied, maar het blijft wel een goed nummer", vindt Caals. "Overigens is er aan mij geen groot voetballer verloren gegaan, maar dat kon je al wel raden (lacht). Desondanks supporter ik wel voor de Rode Duivels."





'Hé, feest je mee' is te beluisteren op www.toondaems.be en voor vijf euro kan je het lied ook downloaden. De opbrengst gaat trouwens naar een goed doel: de vzw Hartekinderen. Die zet zich in voor kinderen en volwassenen met een hartafwijking. (KDC)