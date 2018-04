Leurs vaste uitbater foyer De Kaekelaar 20 april 2018

Nadine Leurs werd door het Schotense gemeentebestuur officieel aangesteld als vaste uitbater van de foyer van gemeenschapscentrum De Kaekelaar. Leurs nam deze taak al ad interim op zich en sloot nu een concessie af voor minstens drie jaar. Zij was trouwens de enige die zich kandidaat stelde voor de concessie. Zondag en maandag worden de sluitingsdagen, tenzij er op die dagen een evenement is gepland in De Kaekelaar. (KDC)