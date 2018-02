Leerlingen Sint-Cordula krijgen bezoek van De Lijn 09 februari 2018

02u39 19 Schoten Basisschool Sint-Cordula uit Schoten kreeg gisteren het bezoek van vervoersmaatschappij De Lijn.

De kinderen uit het zesde leerjaar konden op deze manier kennis maken met het openbare vervoer en de huisregels van De Lijn. Altijd handig als de leerlingen zich later zelfstandig moeten verplaatsen met de bus of tram.





Schotens gemeenteraadslid Erik Maes - in het dagelijkse leven een buschauffeur - was één van de mensen van De Lijn die de scholieren een woordje uitleg kwam geven. "Voor mij was het de eerste keer dat ik zoiets deed en ik heb me goed geamuseerd", vertelt Maes.





"De kinderen leken ook geboeid door hetgeen we kwamen vertellen. We hebben ook nog de evacuatie van een lijnbus ingeoefend en dat sprak duidelijk tot de verbeelding." (KDC)