Laura Tesoro topact Park Happening 25 augustus 2018

Op de laatste zaterdag van augustus staat in Schoten traditioneel de Park Happening op het programma. Het evenement in het kasteelpark is toe aan zijn 21ste editie. Topact is Laura Tesoro, die ons land in 2016 vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Staan ook op de affiche: Michiel De Meyer, Tinne Oltmans, Giovanni Kemper en Ianthe Tavernier (allen bekend van het tv-programma 'Steracteur, Sterartiest'). Verder komen De Helden (van Ketnet), Gene Thomas, Mama's Jasje, en Maureen langs. Dj's Frères Deluxe sluiten de dag af. De Park Happening - die wordt gepresenteerd door Erika Van Tielen - begint al om 11 uur en duurt tot 2.30 uur 's nachts. Dankzij de inbreng van de gemeente is en blijft het evenement vooralsnog gratis. (KDC)