Laura Tesoro en Helden op Park Happening 20 april 2018

Het zomerevenement Park Happening Schoten heeft de eerste namen bekendgemaakt voor de editie van 25 augustus. Laura Tesoro en een afvaardiging van het Ketnetprogramma De Helden zullen die dag op het podium staan in het Schotense gemeentepark. Andere namen op de affiche volgen later. Overigens is de organisatie van de Park Happening nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Je kunt inschrijven als individuele vrijwilliger of met een verenging. Als individu krijg je in ruil een T-shirt, drank- en eetbonnen en bij langere shifts ook een bioscoopticket. Verenigingen die helpers sturen, krijgen twaalf euro per vrijwilliger op hun rekening gestort. Meld je aan op www.schoten.be. (KDC)