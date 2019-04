Laagvlieger geflitst aan 95 kilometer per uur in bebouwde kom Toon Verheijen

05 april 2019

09u48 0

De politiezone Schoten deed eerder deze week mee met de Europese flitsmarathon en nu zijn ook de ‘resultaten’ verwerkt. Verschillende ploegen voerden op dertien locaties in de gemeente snelheidscontroles uit waarbij in totaal 4.399 wagens gecontroleerd werden. Exact honderd bestuurders reden te snel. Één bestuurder reed 95 waar 50 kilometer per uur is toegelaten.

De controles vonden plaats op volgende locaties:

- Sluizenstraat (zone 50): 196 controles en 13 overtredingen

- Brechtsebaan (zone 70): 633 controles en geen enkele overtreding

- Horstebaan (zone 50): 446 controles en 5 overtredingen

- Schijnparklaan (zone 50): 57 controles en 5 overtredingen

- Dennenlei (zone 50): 160 controles en geen enkele overtreding

- Metropoolstraat (zone 50): 678 controles en 42 overtredingen

- Alice Nahonlei (zone 50):125 controles en 4 overtredingen

- Villerslei (zone 50): 504 controles en geen enkele overtreding

- Eduard Steurslei (zone 50): 240 controles en 10 overtredingen

- Calesbergedreef (zone 70): 371 controles en geen enkele overtreding

- Bredabaan (zone 50): 423 controles en 16 overtredingen

- Horstebaan (zone 50): 262 controles en 3 overtredingen

- Elshoutbaan (zone 70): 304 controles en 2 overtredingen