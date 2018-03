Korfbalclub ASKC krijgt kunstgrasvelden 28 maart 2018

Schoten Als alles volgens plan verloopt, kan Artemis Schoten Korfbal Club (ASKC) vanaf deze zomer beschikken over vier gloednieuwe kunstgrasvelden aan sportcomplex De Zeurt. "Voor de uitbouw van onze club is kunstgras een noodzaak", zegt bestuurslid Danny Lams.

ASKC overweegt al enkele jaren om kunstgras aan te leggen. Omdat dit een dure aangelegenheid is, klopte men bij het gemeentebestuur aan voor steun. Het Schotense schepencollege liet al verstaan dat men wil meedenken met de club en later deze week zal de gemeenteraad worden gevraagd om definitief zijn fiat te geven. Er ligt zo'n 360.000 euro te wachten voor een kunstgrasterrein en nieuwe verlichting er rond. Bedoeling is dat de gemeente deze som voorschiet en dat ASKC later in schijven een deel terugbetaalt.





"Momenteel trainen en spelen we nog op gewoon gras. Omdat we zo'n driehonderd leden tellen, worden onze velden intensief gebruikt. Daardoor hebben de terreinen hard te lijden en worden ze elk seizoen na verloop van tijd een modderpoel. Voor de uitbouw van onze club hebben we dringend nood aan kunstgras. In één moeite wordt de verlichting vernieuwd", vertelt Danny Lams van ASKC. Overigens zullen ook andere Schotense sportclubs in de toekomst gebruik kunnen maken van het nog aan te leggen kunstgras. De oppervlakte van het voorziene synthetische terrein is groter dan vier korfbalvelden. "Het geheel heeft de afmetingen van een voetbalveld", gaat Danny Lams verder. "Zo kunnen ook lokale voetbalclubs er dus terecht."





