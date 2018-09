Koppel schenkt 'Zomeravond in Horendonk' aan gemeente 05 september 2018

Annemie De Deken en Christian Goedtkindt uit Schoten hebben een schilderij geschonken aan de gemeente Essen. Het kunstwerk werd in de jaren '60 door de vader van Annemie geschilderd. Albert De Deken (1915-2003) was een Belgisch beeldend kunstenaar die samen met zijn echtgenote vijf jaar in Horendonk heeft gewoond. In die periode maakte hij veel schilderijen in Essen waaronder 'Zomeravond in Horendonk'. "Wij vonden dat het schilderij thuishoort in Essen", zeggen Annemie en Christian. Het gemeentebestuur is vereerd dat het dit schilderij mag tentoonstellen in het gemeentehuis en zoekt er een mooi plekje voor.





