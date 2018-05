Koop je lamsbouten nu ook online TIENTAL MIDDENSTANDERS SLUIT ZICH AAN BIJ DIGITAAL PLATFORM KRISTOF DE CNODDER

31 mei 2018

02u27 2 Schoten Een tiental kleinhandelaars uit Schoten, Schilde en Wijnegem heeft zich aangesloten bij het digitale platform Beedrop. Via Beedrop kunnen klanten voortaan hun kaas, charcuterie en zoveel meer online bestellen, waarna de producten gratis thuis worden geleverd.

In Oost- en West-Vlaanderen heeft Beedrop al een stevige voet aan de grond. Nu wil het bedrijf de provincie Antwerpen veroveren. "Wij geven kleine, lokale handelaars de kans om online te gaan", legt Juha Trombini van Beedrop uit. "Wij maken en onderhouden een website waar ze hun producten kunnen aanbieden. Bovendien sturen wij twee keer per week een koerier uit om de bestelde waren te leveren. In Schoten, Schilde en Wijnegem zijn de leveringsmomenten woensdagavond en zaterdagvoormiddag."





Commissie





Beedrop focust zich enkel op voedingswaren. In Schoten/Schilde/Wijnegem zijn bijvoorbeeld een kaaswinkel, een drankenhandel, maar even goed een pralineverkoper aangesloten. Ook slager Willekens uit de Schotense Paalstraat sprong op de kar. "We waren aan het overwegen om zelf een webwinkel te beginnen, maar dat kost al snel 10.000 euro", vertelt Steven Willekens. "Bovendien kruipt er veel tijd in om alles te organiseren. We waren dus meteen geïnteresseerd toen Beedrop zich bij ons voorstelde. De opstart kost ons zelf niks. Enkel als we iets verkopen, betalen we een commissie aan Beedrop. We hebben dus niets te verliezen."





Bovendien zet Beedrop volop in op klantvriendelijkheid. "Klanten kunnen bijvoorbeeld online aangeven of ze hun charcuterie dik of dun gesneden willen hebben. Niet onbelangrijk", knipoogt Steven Willekens. "Beedrop biedt veel mogelijkheden en hopelijk kan het platform helpen om onze omzet te verhogen, door bijvoorbeeld minder mobiele of drukbezette mensen te bereiken. Over een half jaar zullen we de zaken evalueren. Valt het mee, dan gaan we door. Valt het tegen, dan kunnen we altijd kosteloos uitstappen."





Beedrops regioverantwoordelijke Juha Trombini is er van overtuigd dat men ook in Schoten en omgeving het succes van Oost- en West-Vlaanderen zal evenaren. "In andere regio's zijn we rendabel, dus waarom hier niet? Het is trouwens voor andere handelaars uit de voedingssector perfect mogelijk om later nog aan te sluiten. Bedoeling is om stelselmatig uit te breiden in de provincie Antwerpen. Sinds kort zijn we actief in Schoten, Schilde, Wijnegem, Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. Op erg korte termijn komen daar de clusters Kalmthout/Essen, Kapellen/Stabroek/Ekeren en Malle/Zoersel bij."