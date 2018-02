Kluizendief krijgt in beroep 40 maanden in plaats van 12 22 februari 2018

Kristof D.R. (36) uit Schilde is zwaarder gestraft voor een inbraak bij advocaat Jan De Man uit Schoten. In eerste aanleg had hij twaalf maanden cel gekregen, het hof maakte daar woensdag veertig maanden van. Kristof D.R. is ook de hoofdverdachte voor de kluizenkraak bij de bank KBC in de Boerentoren. Kristof D.R. was vroeger klant geweest bij advocaat De Man.





De politie werd op 14 maart 2013 naar de woning van de strafpleiter gestuurd voor een inbraak. De dader had de voordeur met bruut geweld geforceerd en had de kluis met juwelen en horloges gestolen. De kluis werd enkele dagen later leeggeroofd teruggevonden op een verlaten buurtweg in Essen.





In de woning werden bloedsporen aangetroffen. DNA-onderzoek leidde naar Kristof D.R., een man met een rijkgevuld strafblad, die ook een gewezen cliënt bleek te zijn van een medewerkster van Jan De Man. Omdat Kristof D.R. pas in juli 2014 gelinkt werd aan dat DNA-staal en pas in 2015 verhoord werd, vond de rechter in eerste aanleg dat de redelijke termijn overschreden werd. Hij kreeg daardoor een minder zware straf. Het hof van beroep was het daar niet mee eens. De beklaagde had niet gereageerd op de uitnodigingen van de politie, waardoor het zijn eigen schuld was dat hij niet sneller verhoord werd. Geen overschrijding van de redelijke termijn dus. Bij het bepalen van de straf werd rekening gehouden met zijn zeven eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten. (PLA)