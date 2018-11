Kleuterschool klaar, nu de meubels nog Kinderen Deuzeldpark kunnen rond kerst in nieuwe klassen Kristof De Cnodder

05 november 2018

11u22 0 Schoten Het nieuwe kleutergebouw van de Schotense basisschool Deuzeldpark werd een paar dagen geleden opgeleverd. Toch wordt de bijkomende vleugel pas tegen de kerstvakantie in gebruik genomen. Het is immers nog even wachten op het meubilair.

Enkele jaren geleden werd Schoten door de Vlaamse overheid erkend als capaciteitsgemeente op vlak van onderwijs. De plaatselijke scholen kregen daardoor sneller extra financiële middelen om capaciteitsproblemen weg te werken. Ook basisschool Deuzeldpark kon daarvan profiteren. Dankzij de Vlaamse steun kon de school een nieuw blok voor de kleuterafdeling bouwen.

“Recent heeft de aannemer het gebouw opgeleverd”, vertelt schooldirectrice Karin De Belder. “In de pas afgewerkte vleugel vind je zeven klaslokalen en enkele kantoren. Daardoor zullen we in de toekomst zo’n 330 kinderen kunnen inschrijven in plaats van de huidige 260. Iedereen krijgt voortaan ook wat meer ruimte.” In totaal kostte de uitbreiding zo’n 1,7 miljoen euro.

De meubels worden gemaakt door leerlingen houtbewerking van onze scholengroep. Dat we even moeten wachten, nemen we er graag bij Karin De Belder, directeur Deuzeldpark

Al één kleuterklasje vind je nu in de nieuwbouw. De rest verhuist pas later. “Het bijhorende meubilair moet nog worden afgewerkt”, verklaart Karin De Belder. “Het mooie is dat de meubelen en ingemaakte kasten worden gemaakt door leerlingen houtbewerking uit onze overkoepelende scholengroep Invento. Voor ons is dat wat goedkoper en voor de leerlingen is het een mooie kans om praktijkgericht te werken. Dat we eventjes moeten wachten nemen we er graag bij. Rond de kerstvakantie kunnen onze kleuters normaal hun intrek nemen in hun nieuwe klasjes.”