Kleine Max maakt viergeslacht compleet Sander Bral

02 maart 2019

10u56 0 Schoten Schoten is een viergeslacht rijker met Charles, Danny, Danny Junior en de pasgeboren knaap Max. Met de nieuwe aanwinst heeft de familie Schyvens van ‘den Dam’ voor het eerst een zoon van een zoon van een zoon van een zoon. Gefeliciteerd!

Fiere papa Danny Junior Schyvens stelt met veel fierheid zijn zoon Max voor aan het grote publiek. Aan zijn zijde zijn vader Danny ‘Va’ Schyvens en zo mogelijk nog trotser en met de kleine Max in de handen, zijn grootvader Charles ‘Don’ Schyvens. Papa Danny is met zijn familie opgegroeid aan ‘den Dam’ in Antwerpen en verhuisde vijf jaar geleden met kersverse mama Melissa Van den Bergh naar een nieuwbouwappartementje in de bruisende Schotense wijk De Nieuwe Horizon. De familie Schyvens mag met Max opnieuw een stoeltje bijschuiven op familiefeesten.

Een viergeslacht bestaat uit vier opeenvolgende generaties van hetzelfde geslacht.