Kinderkleding bijna gratis bij 'Sarah Geeft' VRIJWILLIGSTER OPENT SPEEL-O-THEEK EN RUILBOETIEK KRISTOF DE CNODDER

02 augustus 2018

02u24 0 Schoten Vrijwilligster Sarah Speltinckx (47) uit Schoten richtte zopas een ruilboetiek en speel-o-theek op voor kinderen van nul tot zes jaar. Sarah verzamelde de voorbije weken een berg speelgoed en kleding die ze een nieuwe bestemming wil geven. 'Sarah Geeft' is al actief op internet en in het najaar komt er ook een fysieke winkel.

Sarah Speltinckx deed jarenlang vrijwilligerswerk in het dierenasiel van Schoten, maar enkele maanden geleden besloot ze om zich op een andere manier te engageren. "Ik leerde twee gezinnen kennen die werkelijk niets hadden en op zoek waren naar speelgoed en kleding voor hun kinderen", opent Sarah. "Via Facebook deed ik een oproep en ik werd overstelpt met materiaal. Binnen de twee weken stond mijn huis vol met tweedehandsspullen. Zo kreeg ik het idee om er verder mee te gaan."





Sarah is intussen al een tijdje bezig met het op poten zetten van een speel-o-theek en ruilboetiek, onder de naam 'Sarah Geeft'. "In de speel-o-theek zal speelgoed tijdelijk kunnen worden ontleend", legt de initiatiefneemster uit. "In de ruilboetiek worden zaken als kinderkleding en slabbetjes ter beschikking gesteld. Wanneer kinderen uit hun kleertjes zijn gegroeid kunnen mama of papa de outfit komen inruilen voor iets groters. Voor gezinnen die het niet zo breed hebben is dit een mooie kans, maar hoe dan ook is iedereen welkom."





10 euro lidgeld voor half jaar

Momenteel stockeert Sarah de spullen nog bij haar thuis, maar bij sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning kan ze binnenkort in Schoten een 'winkelpand' huren aan een schappelijke prijs. Het exacte adres wordt pas vlak voor de officiële opening bekend gemaakt. "De huur kost maandelijks 250 euro en dan zijn er nog enkele vaste kosten", vertelt Sarah. "Gelukkig heb ik al een handvol sponsors gevonden die financieel willen bijspringen. Daarnaast staan er collectebussen in een paar plaatselijke handelszaken. Voorlopig steek ik er zelf ook geld in, al hoop ik natuurlijk dat er nog andere mensen een duit in het zakje doen. Voor de klanten is het zo goed als gratis, op een halfjaarlijks lidgeld van tien euro na."





Naast geld investeert Sarah dezer dagen veel tijd in dit project. "De opstart - met onder andere het inrichten van de winkelruimte - is een fulltime bezigheid, maar ik doe dit met alle plezier", glimlacht de Schotense. "Hoewel de winkel pas later officieel opent, kon ik via internet al verschillende gezinnen helpen. Dat geeft veel voldoening. Bovendien hebben er zich al enkele andere vrijwilligers aangeboden. Die solidariteit is hartverwarmend."





Wie meer info wenst, wil meehelpen of zaken wil doneren, kan contact opnemen met Sarah Speltinckx op de Facebookpagina 'Sarah Geeft'. Geld storten kan op de rekening BE06 9733 4902 4222.