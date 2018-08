Kinderen met en zonder handicap spelen zij aan zij 17 augustus 2018

Aan de Riddershoeve - in het kasteelpark van Schoten - werden gisteren enkele gloednieuwe speeltoestellen officieel in gebruik genomen. Het bijzondere is dat het gaat om zogenaamde inclusietoestellen: dat zijn speeltuigen waar kinderen mét en zonder handicap zij aan zij kunnen ravotten. Vanuit de plaatselijke gehandicaptenraad was daar vraag naar gekomen en het Schotense schepencollege maakte graag dik 30.000 euro vrij om aan die vraag tegemoet te komen. Met dat geld werd onder andere een draaimolen gekocht waar ook een rolstoel op kan en een schommel met speciale steun, bedoeld voor kinderen met een zwakke rug. Verder werd de bestaande klimtoren beter toegankelijk gemaakt, door middel van een schans. (KDC/





