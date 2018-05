Kasteelpoort gerestaureerd 28 mei 2018

Sinds kort is de toegangspoort naar het kasteelpark van Schoten weer in volle glorie hersteld. De gemeente - die eigenaar is van het kasteel en bijhorende domein - liet de poort restaureren en had daar 17.000 euro voor over. Ook de Vlaamse overheid droeg haar steentje bij. De poort was aangetast door roest en bepaalde delen waren losgekomen. Die problemen zijn nu dus opgelost. Het is trouwens niet de bedoeling om de poort te sluiten, want het park van Schoten is doorlopend toegankelijk voor het publiek. (KDC)