Kapwerken in park 21 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Schoten laat weten dat er vanaf september verschillende bomen zullen worden gekapt in het kasteelpark. Dit gebeurt in het kader van het gemeentelijke bosbeheersplan. Zo worden de bomen in een strook van vijf meter rond de ringgracht gerooid. Op die manier komt er opnieuw meer licht (en leven) in het water van de gracht. Enkele waardevolle bomen aan de waterkant blijven overigens wél staan. In andere zones van het park zal het bomenbestand worden uitgedund. Concreet gaat men bepaalde jonge bomen verwijderen, waardoor andere bomen meer groeikansen krijgen. (KDC)