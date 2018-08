Kantklosgroep maakt muts voor reuzenfamilie 08 augustus 2018

De kantklosgroep De Kievit uit Schoten heeft dit weekend voor de derde keer een internationaal kantklosfestival georganiseerd in het Park van Schoten. "Speciale gasten waren de reuzen van Schoten", vertelt de organisatie. "Mie Bol kwam er namelijk een gekloste Kempische muts tonen. Het is de grootste muts die ooit met kantklossen is gemaakt."





Aan het festival namen 150 deelnemers deel. Er waren vijftig standen uit verschillende landen. Bezoekers konden verschillende demonstraties bekijken van zowel oude als nieuwe technieken.





(VTT)